Спортивный директор «Оренбурга»: «Црвена Звезда» хотела приобрести Сычевого, но Вова не захотел туда уезжать»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что нападающим Владимиром Сычевым интересовалась сербская «Црвена Звезда».
«Про «Севилью» не знаю, ничего не слышал, в клуб не обращались. Знаю про «Црвену Звезду», они хотели приобрести. Мы были не против. Но я так понял, что Вова не захотел туда уезжать. Мы не могли на что-то влиять, потому что у нас был прописан пункт об отступных.
Турки еще обращались. Ситуация такая: это трехсторонняя сделка, есть опция с прописанной в контракте суммой, нам ее предлагают – дальше мы в переговорах не участвуем. Дальше общаются напрямую клуб с игроком», - приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.
В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл 15 матчей за оренбуржскую команду в РПЛ, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
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Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2