Спортивный директор «Оренбурга»: «Црвена Звезда» хотела приобрести Сычевого, но Вова не захотел туда уезжать»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что нападающим Владимиром Сычевым интересовалась сербская «Црвена Звезда».

«Про «Севилью» не знаю, ничего не слышал, в клуб не обращались. Знаю про «Црвену Звезду», они хотели приобрести. Мы были не против. Но я так понял, что Вова не захотел туда уезжать. Мы не могли на что-то влиять, потому что у нас был прописан пункт об отступных.

Турки еще обращались. Ситуация такая: это трехсторонняя сделка, есть опция с прописанной в контракте суммой, нам ее предлагают – дальше мы в переговорах не участвуем. Дальше общаются напрямую клуб с игроком», - приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В текущем сезоне 26-летний футболист сыграл 15 матчей за оренбуржскую команду в РПЛ, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.