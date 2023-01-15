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Николай Наумов: «Если есть хорошее предложение, «Локомотиву» надо отпускать Баринова»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

— Уезжать сейчас стоит всем, у кого есть такая возможность. Ведь мы, к сожалению, отлучены от Европы, а футболисты, тем более, Димка Баринов — молодые, амбициозные люди, у них карьера вся впереди. Конечно, ему хочется играть в Европе, быть на виду. Поэтому, если есть хорошее предложение, то почему нет? «Бешикташ» — солидный турецкий клуб, и Баринов с его бойцовским характером этому клубу подошел бы, — сказал Наумов «РБ Спорт».

— Тогда другой вопрос: а как «Локо» будет без Баринова? Ведь он лидер не только опорной зоны, но и, как говорится, раздевалки?

— Незаменимых не бывает. Есть же у команды еще опорники — и Карпукас подрастает сильный, Макгеев в опорной зоне неплох. Поэтому, думаю, «Локо» с этой проблемой справится. Если предложение для клуба будет хорошее, надо Баринова отпускать и голову не морочить. А если клубу не интересно, если деньги предложат маленькие, то, понятно, менеджмент будет стараться, чтобы получить что-то за него.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-esli-est-horoshee-predlozhenie-loko-nado-ne-morochit-golovu-i-otpustit-barinova/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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1.84

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Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
0
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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