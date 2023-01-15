Николай Наумов: «Если есть хорошее предложение, «Локомотиву» надо отпускать Баринова»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».

— Уезжать сейчас стоит всем, у кого есть такая возможность. Ведь мы, к сожалению, отлучены от Европы, а футболисты, тем более, Димка Баринов — молодые, амбициозные люди, у них карьера вся впереди. Конечно, ему хочется играть в Европе, быть на виду. Поэтому, если есть хорошее предложение, то почему нет? «Бешикташ» — солидный турецкий клуб, и Баринов с его бойцовским характером этому клубу подошел бы, — сказал Наумов «РБ Спорт».

— Тогда другой вопрос: а как «Локо» будет без Баринова? Ведь он лидер не только опорной зоны, но и, как говорится, раздевалки?

— Незаменимых не бывает. Есть же у команды еще опорники — и Карпукас подрастает сильный, Макгеев в опорной зоне неплох. Поэтому, думаю, «Локо» с этой проблемой справится. Если предложение для клуба будет хорошее, надо Баринова отпускать и голову не морочить. А если клубу не интересно, если деньги предложат маленькие, то, понятно, менеджмент будет стараться, чтобы получить что-то за него.