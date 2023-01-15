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Новичок «Динамо» Майсторович заявил, что наблюдал за игрой Видича и Ивановича в РПЛ

Виктория Кравченко
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Сербский новичок «Динамо» Милан Майсторович рассказал, что думает об игре соотечественников Неманьи Видича и Бранислава Ивановича в РПЛ.

«В «Динамо» я делаю свои первые шаги. Конечно, знаю примеры Видича и Ивановича, они являются моими идолами. Знаю, как они играли, наблюдал и смотрел за ними.

Известно, что Россия и Сербия являются братскими народами. Моя семья тоже приедет в Москву. Мы прекрасно себя здесь чувствуем», — цитирует Майсторовича Sport24.

Сербский защитник присоединился к «Динамо» и прошел медобследование 10 января.

В текущем сезоне Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-15-maystorovich-rossiya-i-serbiya-bratskiye-narody-moya-semya-priyedet-v-moskvu-my-prekrasno-sebya-zdes-chuvstvuyem

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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