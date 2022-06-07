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Цорн рассказал о трансферных планах «Локомотива»

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о трансферных планах железнодорожников.

— Кого будете покупать?

— Помимо высокого нападающего, которого мы уже взяли, нам нужен высокий левоногий центральный защитник, который может сыграть левого центрального и левого флангового, — цитирует Цорна Sport24. — Из трех центральных защитников — Едвай, Магкеев, Мампасси — нет ни одного левши.

— Получается, следуя вашей логике, позиция левого центрального будет вообще без конкуренции, а на правого сразу три кандидата?

— В мире есть много команд без левоногих центральных защитников, и они нормально играют. Стас Магкеев, например, шикарно справляется на позиции левого центрального. Не факт, что наш новичок будет играть все матчи на одной позиции. Он должен быть готов сыграть на фланге, если с Наиром что-то случится или ему нужна будет конкуренция.

Ранее сообщалось об интересе «Локомотива» к защитнику «Атлетико Паранаэнсе» Лукасу Фассону.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-07-tsorn-rasskazal-o-transfernykh-tselyakh-lokomotiva-na-leto
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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Краснодар

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