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Цорн: «Не думаю, что Леша Миранчук сам хочет возвращаться в Россию»

Томас Цорн оценил возможность возвращения в «Локомотив» Алексея Миранчука
Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн оценил возможность возвращения полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в московский клуб.

— Возможно ли возвращение Алексея Миранчука?

— Не думаю, что Леша сам хочет возвращаться в Россию. Скорее всего, он будет рассматривать варианты для продолжения карьеры в Европе. Так что мы не рассматривали его возвращение.

— Антон Миранчук все еще может уехать за братом в Европу?

— Думаю, да. Антон очень хорошо показывает себя на тренировках, набирает форму после травмы. В будущем сезоне он прибавит качества нашей команде, — заявил Цорн Sport24.

В сентябре 2020 года Алексей Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту». В прошедшем сезоне он провел за бергамасков 25 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-07-v-lokomotive-rasskazali-vozmozhnoli-vozvrashcheniye-alekseya-miranchuka-v-klub
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
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