В «Крыльях Советов» назвали сложной игру с «Балтикой»: «Одержали победу, имея проблемы с составом»
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал «СЭ» победу над «Балтикой» (2:1) в 6-м туре РПЛ.
— Концовка игры была очень эмоциональной. «Балтика» — хорошо организованная команда, с которой будет непросто любому сопернику. Получился интересный сценарий игры. Думаю, матч потрепал нервы многим болельщикам. Но мы довольны победой. Когда она добывается на последних секундах дома при своих болельщиках, это дорогого стоит. Спасибо ребятам, что в такой сложной игре мы одержали победу, имея наши проблемы с составом!
— Игнашевич сказал, что результат матча был несправедлив. Есть что ему возразить?
— Еще раз подчеркну, что мы довольны победой. Считаю, что мы тоже во втором тайме создали достаточно моментов для того, чтобы победить.
«Крылья Советов» идут на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Балтика» с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем туре самарская команда встретится «Факелом», а клуб из Калининграда сыграет с «Локомотивом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0