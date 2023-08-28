В «Крыльях Советов» назвали сложной игру с «Балтикой»: «Одержали победу, имея проблемы с составом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал «СЭ» победу над «Балтикой» (2:1) в 6-м туре РПЛ.

— Концовка игры была очень эмоциональной. «Балтика» — хорошо организованная команда, с которой будет непросто любому сопернику. Получился интересный сценарий игры. Думаю, матч потрепал нервы многим болельщикам. Но мы довольны победой. Когда она добывается на последних секундах дома при своих болельщиках, это дорогого стоит. Спасибо ребятам, что в такой сложной игре мы одержали победу, имея наши проблемы с составом!

— Игнашевич сказал, что результат матча был несправедлив. Есть что ему возразить?

— Еще раз подчеркну, что мы довольны победой. Считаю, что мы тоже во втором тайме создали достаточно моментов для того, чтобы победить.

«Крылья Советов» идут на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Балтика» с 3 очками занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем туре самарская команда встретится «Факелом», а клуб из Калининграда сыграет с «Локомотивом».