В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном переходе Толосы

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе аргентинского полузащитника «Тальереса» Сантьяго Толосы. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

— Буквально сегодня появилась информация, что Толоса переходит в «Крылья». Это соответствует действительности?

— Мы привыкли объявлять о всех переходах на официальном сайте. Не хотелось бы говорить об этом преждевременно. Могу лишь сказать, что Толоса — очень хороший футболист, — сказал Корниленко «СЭ».

По информации источника, сумма трансфера составит около 2 миллионов евро. Также аргентинский клуб сможет рассчитывать на 35% от суммы дальнейшей перепродажи Толосы.

В нынешнем сезоне 20-летний Толоса выступает на правах аренды в аргентинском «Арсенале». В 26 матчах он забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.