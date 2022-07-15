Бушманов о смерти Козлова: «В «Спартаке» на него возлагали большие надежды»

Экс-тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о смерти нападающего Александра Козлова.

«Мои соболезнования семье, родным и близким. Очень жаль. Он выделялся очень сильно в свое время. В «Спартаке» на него возлагали большие надежды. К сожалению, он так и не смог восстановиться после травмы колена. Данные у него были очень хорошие», — сказал Бушманов «СЭ».

Как стало известно «СЭ», у 29-летнего Козлова оторвался тромб. Он готовился к сезону с подмосковным клубом второй лиги «Зоркий».

Козлов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.