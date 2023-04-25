Спортдиректор «Оренбурга» заявил, что пока не обсуждал с Личкой тему продления Акосты

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что судьба нападающего Диего Акосты будет решаться ближе к лету.

«У Акосты контракт действует до лета, но пока не обсуждали с Марцелом будущее Диего. Приоритетное слово — за главным тренером», — приводи слова Андреева «РБ Спорт».

20-летний парагваец выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Всего за клуб он провел шесть матчей и не отметился результативными действиями.