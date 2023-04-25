Агент вратаря «Трабзонспора» Чакыра ответил на вопрос об интересе «Зенита»

Агент Гекхан Табакджиоглу, клиентом которого является вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

«Из руководства «Зенита» ко мне никто не обращался. Мне звонили какие-то агенты и говорили, что могут помочь с этим переходом. Отсюда и появилась информация», — приводит слова Табакджиогла «Евро-Футбол.Ру».

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что петербургский клуб следит за 27-летним вратарем.

Чакыр провел за «Трабзонспор» почти 200 матчей и 22 игры за национальную команду Турции.