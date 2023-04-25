Агент вратаря «Трабзонспора» Чакыра ответил на вопрос об интересе «Зенита»
Агент Гекхан Табакджиоглу, клиентом которого является вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр, прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
«Из руководства «Зенита» ко мне никто не обращался. Мне звонили какие-то агенты и говорили, что могут помочь с этим переходом. Отсюда и появилась информация», — приводит слова Табакджиогла «Евро-Футбол.Ру».
Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что петербургский клуб следит за 27-летним вратарем.
Чакыр провел за «Трабзонспор» почти 200 матчей и 22 игры за национальную команду Турции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4