Спортдиректор «Оренбурга» не считает, что Муро будет готов к рестарту сезона РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что Томас Муро не успеет восстановиться к первому туру после рестарта РПЛ.

«Травма Муро тяжелая, тут сложно прогнозировать. Он уже тренируется, на какие-то упражнения его допускают в общую группу с ограничениями. Он еще не до конца восстановился, поэтому не думаю, что к первому туру после рестарта уже будет готов», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

У 21-летнего Муро был диагностирован разрыв крестообразных связок. В этом сезоне аргентинец провел за «Оренбург» 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

«Оренбург» за 18 туров набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.