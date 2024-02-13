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Спортдиректор «Оренбурга» не считает, что Муро будет готов к рестарту сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что Томас Муро не успеет восстановиться к первому туру после рестарта РПЛ.

«Травма Муро тяжелая, тут сложно прогнозировать. Он уже тренируется, на какие-то упражнения его допускают в общую группу с ограничениями. Он еще не до конца восстановился, поэтому не думаю, что к первому туру после рестарта уже будет готов», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

У 21-летнего Муро был диагностирован разрыв крестообразных связок. В этом сезоне аргентинец провел за «Оренбург» 2 матча и отдал 1 голевую передачу.

«Оренбург» за 18 туров набрал 15 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-ne-dumayu-chto-muro-budet-gotov-k-restartu/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Томас Муро
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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