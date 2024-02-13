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Семшов считает, что Сутормин принял правильное решение перейти в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал переход Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

«Для Сутормина переход в «Сочи» — это плюс. Он не получал игровую практику в «Зените», значит, надо было что-то менять. Алексей принял правильное решение перейти в «Сочи». Там он будет играть, к тому же «Сочи» неплохо усилился. Можно ли назвать период Сутормина в «Зените» неудачным? Я бы так не сказал. Была большая конкуренция, все зависло от самого Алексея. Ему нужно сделать шаг вперед, получить игровое время в «Сочи» и вернуться в «Зенит» сильнее», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. Он провел за команду 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

«Сочи» после 18 туров с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» (36 очков) идет вторым, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-sutormin-prinyal-pravil-noe-reshenie-perejti-v-sochi/
Алексей Сутормин
Игорь Семшов
Футбол
ФК Сочи
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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