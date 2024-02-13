Семшов считает, что Сутормин принял правильное решение перейти в «Сочи»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал переход Алексея Сутормина в «Сочи» на правах аренды.

«Для Сутормина переход в «Сочи» — это плюс. Он не получал игровую практику в «Зените», значит, надо было что-то менять. Алексей принял правильное решение перейти в «Сочи». Там он будет играть, к тому же «Сочи» неплохо усилился. Можно ли назвать период Сутормина в «Зените» неудачным? Я бы так не сказал. Была большая конкуренция, все зависло от самого Алексея. Ему нужно сделать шаг вперед, получить игровое время в «Сочи» и вернуться в «Зенит» сильнее», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Сутормин перешел в «Зенит» в 2019 году. Он провел за команду 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 12 матчах во всех турнирах.

«Сочи» после 18 туров с 11 очками замыкает турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» (36 очков) идет вторым, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.