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Олич назвал себя лучшим хорватом в истории РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о том, кто является лучшим хорватским легионером в истории РПЛ.

«Лучший хорват в РПЛ? Надо вспомнить, у кого был больший успех. В футболе важно не только как играл, но и что выиграл. Не знаю, есть ли кто-то, кто выиграл медалей больше, чем я. Поэтому выберу себя», — приводит слова Олича Metaratings.ru.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/olich-nazval-sebya-luchshim-khorvatom-v-istorii-rpl-333439/
Ивица Олич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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