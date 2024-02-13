Олич назвал себя лучшим хорватом в истории РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о том, кто является лучшим хорватским легионером в истории РПЛ.

«Лучший хорват в РПЛ? Надо вспомнить, у кого был больший успех. В футболе важно не только как играл, но и что выиграл. Не знаю, есть ли кто-то, кто выиграл медалей больше, чем я. Поэтому выберу себя», — приводит слова Олича Metaratings.ru.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.