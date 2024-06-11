Sport24: «Локомотив» предложил новый контракт Глушенкову

«Локомотив» попытается сохранить нападающего Максима Глушенкова, сообщает Sport24.

По информации источника, железнодорожники предложили новый контракт 24-летнему форварду. 10 июня появилась информация, что Глушенков ведет переговоры с «Зенитом».

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.