Романцев — о наказании Тихонова из-за критики Опейкиной: «Уникальная история!»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, что думает о дисквалификации по ходу сезона главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной.
— В мае КДК дисквалифицировал Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной за «действие, направленное на унижение человека по половому признаку». Странное обвинение, поскольку до этого Тихонов объяснял, что он не против женщин-арбитров, если их квалификация соответствует хотя бы уровню ФНЛ. Не кажется ли вам, что тренера наказали за то, что он осмелился дать нелестную оценку судейству Опейкиной? И не удивляет ли, что ей вообще доверили судить, несмотря на ряд ошибок?
— Уникальная история! Хотя у нас почти в каждом туре без критики судей не обходилось. Но на сей раз Тихонову не повезло — матч «Енисея» в Хабаровске почему-то доверили женщине. Да еще арбитру ФИФА! А сказанное Андреем Валерьевичем ясно дало понять, что ее квалификация не соответствует столь высокому статусу. Но это, как и ошибки в качестве видеоарбитра госпожи Опейкиной, осталось безнаказанным. А вот Тихонову прилетела дисквалификация и денежный штраф «за унижение человека по половому признаку»?! Хотя именно он несколько лет назад после скандального финала на Кубке легенд публично выступил в защиту провалившей тот матч судьи Пономаревой.
В Европе сейчас мода на гендерное равенство, которая проходит под девизом: женщины везде и всюду! Видимо, решили не отставать в этом вопросе и мы. Отсюда и девушки со свистком в руках, которые уже на подступах к премьер-лиге. И упаси Господь им что-то неприятное сказать — они ведь представительницы слабого пола. А их надо оберегать любыми способами! Что и подтвердила история с абсурдным наказанием Тихонова. Поэтому не удивлюсь, если скоро в метро услышу, что теперь надо уступать места не только беременным женщинам, но и женщинам-арбитрам. А что касается тренеров, то с ними можно не церемониться — они ведь народ железный!
В завершении этой несуразной истории рискну посоветовать сначала навести порядок в нашем мужском судейском корпусе, у которого дамам со свистком, к сожалению, пока нечему поучиться. Кстати, на этом чемпионате Европы к услугам арбитров, представляющих слабый пол, решено не обращаться...
После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3) Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину. КДК РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4