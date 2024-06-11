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Романцев — о наказании Тихонова из-за критики Опейкиной: «Уникальная история!»

Александр Львов
Обозреватель
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Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» рассказал, что думает о дисквалификации по ходу сезона главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова за критику женщины-арбитра Веры Опейкиной.

— В мае КДК дисквалифицировал Андрея Тихонова за критику Веры Опейкиной за «действие, направленное на унижение человека по половому признаку». Странное обвинение, поскольку до этого Тихонов объяснял, что он не против женщин-арбитров, если их квалификация соответствует хотя бы уровню ФНЛ. Не кажется ли вам, что тренера наказали за то, что он осмелился дать нелестную оценку судейству Опейкиной? И не удивляет ли, что ей вообще доверили судить, несмотря на ряд ошибок?

— Уникальная история! Хотя у нас почти в каждом туре без критики судей не обходилось. Но на сей раз Тихонову не повезло — матч «Енисея» в Хабаровске почему-то доверили женщине. Да еще арбитру ФИФА! А сказанное Андреем Валерьевичем ясно дало понять, что ее квалификация не соответствует столь высокому статусу. Но это, как и ошибки в качестве видеоарбитра госпожи Опейкиной, осталось безнаказанным. А вот Тихонову прилетела дисквалификация и денежный штраф «за унижение человека по половому признаку»?! Хотя именно он несколько лет назад после скандального финала на Кубке легенд публично выступил в защиту провалившей тот матч судьи Пономаревой.

В Европе сейчас мода на гендерное равенство, которая проходит под девизом: женщины везде и всюду! Видимо, решили не отставать в этом вопросе и мы. Отсюда и девушки со свистком в руках, которые уже на подступах к премьер-лиге. И упаси Господь им что-то неприятное сказать — они ведь представительницы слабого пола. А их надо оберегать любыми способами! Что и подтвердила история с абсурдным наказанием Тихонова. Поэтому не удивлюсь, если скоро в метро услышу, что теперь надо уступать места не только беременным женщинам, но и женщинам-арбитрам. А что касается тренеров, то с ними можно не церемониться — они ведь народ железный!

В завершении этой несуразной истории рискну посоветовать сначала навести порядок в нашем мужском судейском корпусе, у которого дамам со свистком, к сожалению, пока нечему поучиться. Кстати, на этом чемпионате Европы к услугам арбитров, представляющих слабый пол, решено не обращаться...

После поражения «Енисея» от «СКА-Хабаровска» в 28-м туре Мелбет-Первой лиги (0:3) Тихонов раскритиковал работу Опейкиной. Он был недоволен, что на игру его команды назначили женщину. КДК РФС принял решение дисквалифицировать 53-летнего специалиста на пять матчей ФНЛ (из них два — условно) за высказывания в адрес Опейкиной.

Понтус Вернблум. «Вернблум? Не хочу даже произносить имя этого гастарбайтера!» Романцев — о сборной России, Тюкавине и Евро-2024

Андрей Тихонов
Олег Романцев
Футбол
ФК Енисей
Вера Опейкина
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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