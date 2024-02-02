Sport24: Кассьерра заключил новый долгосрочный контракт с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра продлил контракт с питерским клубом.
По информации Sport24, колумбийский форвард заключил с «Зенитом» новое долгосрочное соглашение с суммой отступных в 30 миллионов евро.
Кассьерра выступает за клуб из Санкт-Петербурга с июля 2022 года. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2025 года.
В этом сезоне 26-летний форвард провел 22 игры за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: Sport24
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|
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|18
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|17
|
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|6
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|15
|
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|18
|3
|4
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|12-24
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|
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|1.03
|19:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
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|
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|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|5
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Ростов
|16
|1
|5
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