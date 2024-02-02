Sport24: Кассьерра заключил новый долгосрочный контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра продлил контракт с питерским клубом.

По информации Sport24, колумбийский форвард заключил с «Зенитом» новое долгосрочное соглашение с суммой отступных в 30 миллионов евро.

Кассьерра выступает за клуб из Санкт-Петербурга с июля 2022 года. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне 26-летний форвард провел 22 игры за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.