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2 февраля, 16:09

Sport24: Кассьерра заключил новый долгосрочный контракт с «Зенитом»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Матео Кассьерра.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра продлил контракт с питерским клубом.

По информации Sport24, колумбийский форвард заключил с «Зенитом» новое долгосрочное соглашение с суммой отступных в 30 миллионов евро.

Кассьерра выступает за клуб из Санкт-Петербурга с июля 2022 года. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне 26-летний форвард провел 22 игры за «Зенит» во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: Sport24
Матео Кассьерра
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Бенхамин Гарре

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Крылья Советов

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

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