Sport Baza: Марио Фернандес ведет переговоры с «Торпедо»

Российский и бразильский защитник Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Торпедо», сообщает Sport Baza.

По информации источника, в настоящее время 34-летний футболист ведет переговоры с московской командой.

Последним клубом Фернандеса был «Зенит». В июле 2024 года питерцы расторгли контракт с игроком по соглашению сторон. Также в России Фернандес выступал за ЦСКА.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.