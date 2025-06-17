«Зенит» объявил о продлении контракта с 38-летним Кержаковым

«Зенит» продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

38-летний россиянин играет за сине-бело-голубых с 2015 года. Голкипер провел за «Зенит» 138 матчей.

В июне председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявлял, что Кержаков завершит карьеру, но останется в системе клуба.