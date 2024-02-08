Спивак — о дискуссиях про народную команду: «Уверен, что в России многие любят «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Дениса Глушакова о том, что у «Зенита» нет шансов стать народной командой.

«С такими оценками я абсолютно не согласен. Это надо, наверное, не у Дениса спрашивать, а у народа. На данный момент «Зенит» — пятикратный чемпион. И пусть думает народ, Глушаков. Обращать внимание на какие-то высказывания не стоит. В Москве, может, народная — это «Спартак». В Петербурге «Зенит» — единственная команда, которую любит весь город. Я уверен, что в России многие любят «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Спивака.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» (30) располагается на пятой позиции.

Клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд становился чемпионом России. «Спартак» последний раз выигрывал золото РПЛ в сезоне-2016/17.