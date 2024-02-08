Ирисметов: «Не уверен, что россияне хотят играть в Азии»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной Узбекистана Жафар Ирисметов поделился мнением о том, стоит ли российскому футболу переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«По-футбольному это было бы интересно. А по политическим аспектам это уже не ко мне. Не уверен, что россияне хотят этого. Если не светит возвращение в Европу, то где-то же надо играть. Почему не делать это в Азии? Еще несколько лет без международных турниров — и уровень лиги снизится. Будет меньше качественных легионеров, россияне захотят переходить в клубы — участники еврокубков. Так что возвращаться на международную арену надо. Желательно как можно быстрее», — приводит «РБ Спорт» слова Ирисметов.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. На заседании исполкома РФС 20 декабря было принято решение отказаться от идеи перехода в АФК.