«Балтика» арендовала форварда «Рубина» Фамейе

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе на правах аренды перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградцев.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

26-летний ганец перешел в «Рубин» летом 2022 года. Он провел за казанцев 50 матчей, забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Контракт Фамейе с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

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