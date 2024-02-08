«Балтика» арендовала форварда «Рубина» Фамейе
Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе на правах аренды перешел в «Балтику», сообщает пресс-служба калининградцев.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
26-летний ганец перешел в «Рубин» летом 2022 года. Он провел за казанцев 50 матчей, забил 14 мячей и отдал 3 голевые передачи.
Контракт Фамейе с «Рубином» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Источник: ФК «Балтика»
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|2.03
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Зенит – Спартак
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|3.03
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Пари НН – Факел
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