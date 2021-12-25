Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Совета Федерации одобрить закон о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Паспорт болельщика — полная фигня! Это никому не нужная вещь. Если его введут, то я не буду ходить на спортивные мероприятия. Зачем этот Fan IF нужен-то вообще? Я хожу смотреть футбол за ворота и хочу продолжить это делать без всяких паспортов. Полностью согласен со всеми высказываниями групп болельщиков разных российских команд. Нам не нужен Fan ID!», — сказал Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.

Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID. Паспорт болельщика нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.