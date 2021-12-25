Терюшков ответил на вопрос о травмированных футболистах в «Химках»
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» состояние травмированных футболистов подмосковного клуба.
«Сейчас все игроки находятся в отпусках, дали ребятам отдохнуть. Сборы у нас запланированы в середине января. По приезде все пройдут углубленное медицинское обследование. После этого будет принято решение по нагрузкам на сборах, по индивидуальному плану подготовки. Какой-то конкретики по состоянию травмированных футболистов на данный момент нет», — сказал Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
На зимнюю паузу «Химки» ушли с тремя травмированными футболистами, среди них: защитники Александр Филин и Егор Данилкин, а также нападающий Кемаль Адеми.
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