Экс-директор академии «Локомотива» Щиголев: «Каждый год вставал вопрос, стоит ли переводить Батракова»

Бывший директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитника Алексея Батракова могли отчислить по ходу обучения.

«В академии тогда был тренерский совет, в который входили тренеры, руководитель академии, селекционный отдел и спортивные директора академии и клуба. Коллективно принималось решение о переводе того или иного футболиста на следующий этап обучения. По количеству переведенных детей и можно говорить о KPI тренера. Очень благодарен тем из них, кто имеет свое мнение и отстаивает его. Да, всегда удобно согласиться с большинством. Но что тогда будет? Регулярно поднимался вопрос, стоит ли переводить Алексея Батракова на следующий год, прибавит ли в антропометрии. Но от Алтухова, Нагибина, Богданца, Камнева, Вашкевича, Горькова я регулярно слышал: «У Батракова есть футбольные качества, дайте время», — сказал Щиголев «СЭ».

Щиголев также отметил, что каждый день Батракова в академии был сравним с выживанием.

«Каждому из этих тренеров надо сказать спасибо за то, что они оставили Батракова в академии. Для Алексея каждый день в академии «Локомотива» был сравним с выживанием, где вокруг него играли гораздо более развитые физически футболисты, атлеты», — добавил Щиголев.

Батраков оценивается в 23 миллиона евро и считается самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.

В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей за «Локомотив», 11 голов и 3 голевые передачи.