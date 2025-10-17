Экс-директор академии «Локомотива» Щиголев: «Каждый год вставал вопрос, стоит ли переводить Батракова»
Бывший директор академии «Локомотива» Алексей Щиголев в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитника Алексея Батракова могли отчислить по ходу обучения.
«В академии тогда был тренерский совет, в который входили тренеры, руководитель академии, селекционный отдел и спортивные директора академии и клуба. Коллективно принималось решение о переводе того или иного футболиста на следующий этап обучения. По количеству переведенных детей и можно говорить о KPI тренера. Очень благодарен тем из них, кто имеет свое мнение и отстаивает его. Да, всегда удобно согласиться с большинством. Но что тогда будет? Регулярно поднимался вопрос, стоит ли переводить Алексея Батракова на следующий год, прибавит ли в антропометрии. Но от Алтухова, Нагибина, Богданца, Камнева, Вашкевича, Горькова я регулярно слышал: «У Батракова есть футбольные качества, дайте время», — сказал Щиголев «СЭ».
Щиголев также отметил, что каждый день Батракова в академии был сравним с выживанием.
«Каждому из этих тренеров надо сказать спасибо за то, что они оставили Батракова в академии. Для Алексея каждый день в академии «Локомотива» был сравним с выживанием, где вокруг него играли гораздо более развитые физически футболисты, атлеты», — добавил Щиголев.
Батраков оценивается в 23 миллиона евро и считается самым дорогим футболистом России по версии портала Transfermarkt.
В текущем сезоне на счету полузащитника 15 матчей за «Локомотив», 11 голов и 3 голевые передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
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Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0