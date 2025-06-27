Сперцян третий год подряд назван лучшим полузащитником сезона в РПЛ

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян стал обладателем награды лучшему полузащитнику сезона на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

Церемония награждения проходит в пятницу, 27 июня, в Москве.

Сперцян победил в этой номинации третий раз подряд. В этом году на награду также претендовали Матвей Кисляк из ЦСКА и Алексей Батраков из «Локомотива».

В минувшем сезоне 25-летний Сперцян сыграл 28 матчей в РПЛ, отметившись 11 голами и 7 результативными передачами. Вместе с «быками» он стал чемпионом России.