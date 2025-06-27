Мойзеса признали лучшим защитником сезона в РПЛ

Футболист ЦСКА Мойзес победил в номинации «Лучший защитник сезона» на премии «Winline Герои РПЛ-2024/25».

Церемония вручения наград проходит в пятницу, 27 июня, в Москве.

В прошедшем сезоне чемпионата России 30-летний бразилец провел 25 матчей, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. До этого он играл за «Интернасьонал», «Ботафого», «Коринтианс» и другие команды.