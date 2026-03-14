Сперцян стал восьмым центральным полузащитником в XXI веке с 50 голами в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оформил дубль в матче против «Сочи» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

25-летний футболист открыл счет на 5-й минуте и забил победный гол «быков» с пенальти на 90+5-й.

Как сообщает Opta Sports, Сперцян стал восьмым центральным полузащитником в XXI веке, который достиг отметки в 50 забитых мячей в РПЛ.

Ранее это удавалось Игорю Семшову (87 голов), Кристиану Нобоа (78), Дмитрию Лоськову (66), Денису Глушакову (60), Сергею Семаку (56), Алану Дзагоеву (55) и Александру Ерохину (53).

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