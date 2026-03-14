Мостовой шокирован пенальти в матче «Сочи» — «Краснодар»: «Эпизод не влиял на игру»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» победу «Краснодара» в матче 21-го тура РПЛ над «Сочи» (2:1).



«До матча казалось, что «Краснодар» спокойно наберет три очка. Но «Сочи» оказал сопротивление. Что касается пенальти, то как можно объяснить действие Васильева? Зачем он повалил в штрафной Черникова, который сто процентов не претендовал на мяч... Честно, шокировал пенальти. Данный эпизод не влиял на игру. Хотя у судьи основания для пенальти были», — сказал Мостовой «СЭ».



«Краснодар» с 46 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 9 баллами занимает последнее, 16-е место.