Спецоперация «Жирков»: как звезду сборной России забирали из «Челси» в «Анжи»

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер к 10-летию покупки «Анжи» миллиардером Сулейманом Керимовым подготовил большой материал, для которого поговорил со многими действующими лицами одной из самых ярких историй российского футбола. Телекомментатор Тимур Журавель, находившийся в Лондоне и тесно общавшийся с Юрием Жирковым в момент его трансфера из «Челси» в «Анжи», рассказал Рабинеру много интереснейших деталей этого перехода.

— Это был период, когда Жирков уже хотел уехать из «Челси, — сказал Журавель. — Его там все не устраивало, но он сомневался, в том, правильный ли вариант — «Анжи». Тем более что на горизонте было еще «Динамо». Ткаченко прилетел с настоящей спецоперацией. Он обхаживал и Юру, и его жену Инну.

Было два этапа переговоров в пафосных лондонских ресторанах. Ткаченко на клеющихся листочках из его отеля «Лэндсборо» писал ему детали контракта. Помимо денег, он в своем фирменном стиле, красиво и витиевато, объяснял, насколько это крутой и амбициозный проект. Боюсь, что зарплата для Жиркова все-таки была главным мотиватором, но Герман использовал свой излюбленный прием. Чтобы игроку не казалось, что его просто деньгами покупают, он все время устраивал «бутерброд». Перемешивал деньги с идеями. И с людьми. Это'О, Хиддинк...

В паузах между этими разговорами Жирков курил кальян напротив своей квартиры и ходил с женой в «Хэрродс». Там была такая сцена. Инна присмотрела себе какие-то очень дорогие часы, и Юра сказал: «Вот подпишу с «Анжи» — тогда купим». Наверное, подписал и купил.

Я так понял, что он в то время занимался активным строительством в Калининграде, и ему нужны были деньги здесь и сейчас. А подъемные там были космические. Герман на них напирал, а Жирков бубнил себе под нос, что да, такая сумма была бы очень кстати. Но Махачкала отпугивала. Он точно хотел уехать из Лондона, но думал, наверное, о Москве и Петербурге.

— Танк, говорят, чуть не подарили?

— Танк — это, как я понимаю, немножко неправильная интерпретация. Просто именно там, в Лондоне, мы гуляли с Жирковыми между встречами с Германом. Как раз тогда я узнал об этой его страсти к коллекционированию артефактов времен Второй мировой. И тогда он сказал: «Я однажды даже танк хотел купить, и это, конечно, очень дорого — миллион евро. Конечно, жена не позволила бы это сделать». Так, вздыхал между строк.

Потом я Герману сказал, что он — фанат этих дел, и, наверное, что-то из них можно ему подарить. Не видел своими глазами, но знаю, что для коллекции Жирков получил форму за 40 тысяч евро с паспортом и наградными документами ее носителя. Более того, как-то мы сходили с ним, по-моему, в Imperial War Museum на южном берегу Темзы.

По центру Лондона с ним ходишь — он ворчит, вечно чем-то недоволен. Диковатый парень, в общем. А в музее стал просто другим человеком! Водил меня от стенда к стенду, показывал какие-то значки, медали, рассказывал все — в общем, был полноценным экскурсоводом по этому сложному музею.

Я запомнил, что там была награда тем, кто выжил в покушении на Гитлера. Так Жирков перечислил мне все покушения и точно назвал, сколько таких значков было выпущено. Причем один из этих девяти — у него. В общем, он мегафанат и мегазнаток этой темы. И подарок наверняка ему понравился.

А потом, когда Юра решился уезжать, мы ездили с ним на базу «Челси» в Кобхэм, чтобы он попрощался с командой. Но он очень стеснялся и боялся коллективного прощания. Поэтому я предложил компромиссный вариант. Привез из дьюти-фри, по-моему, три бутылки водки. Одну мы отдали Виллаш-Боашу, вторую — Дрогба, третью — Терри. Я спросил, кому из игроков он бы хотел их вручить, он назвал именно Дидье и Джона.

Но вручить им лично он тоже стеснялся. Только главному тренеру отдал. А футболистам мы в раздевалке поставили бутылки в их именные шкафчики. Об их реакции история умалчивает, но, наверное, они догадались, что русский парень из Тамбова так с ними попрощался!

Полностью вторая часть суперэксклюзива «СЭ» об истории «Анжи» Сулеймана Керимова