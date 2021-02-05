В «Роторе» прокомментировали возможное изменение формата РПЛ

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский отреагировал на возможное изменение формата РПЛ.

«По формату чемпионата — решать исключительно РФС, — сказал Рекечинский «СЭ». — Пока никакой конкретики нет, сложно высказывать мнение за или против. Если в принципе рассуждать, то нам нужен не новый формат, а возвращение к играм по системе весна-осень. Для России это было наиболее удобным вариантом: начинаем в марте, заканчиваем в ноябре.



У нас в стране 90% бюджетных клубов, с точки зрения финансов логично формировать бюджет на календарный год, полностью захватывая сезон, чтобы не получилось таких ситуаций, в которой сейчас оказался «Тамбов».

3 февраля президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью «СЭ» выступил против сокращения РПЛ. По его словам, менять нужно не количество участников, а формат турнира.

(Екатерина Звенигородская)