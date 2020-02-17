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«Спасибо, братва!». Смолов поблагодарил игроков «Локомотива» за поддержку

08:10
Игроки «Локомотива» болеют за Смолова. Фото Instagram Федора Смолова.
Игроки «Локомотива» болеют за Смолова. Фото Instagram Федора Смолова.
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Форвард «Сельты» Федор Смолов поблагодарил за поддержку игроков «Локомотива». Он забил мяч в матче чемпионата Испании с «Реалом» (2:2).

— Спасибо, братва, — написал Смолов в stories Instagram. Он разместил видео того, как игроки «Локо» смотрели его матч.

Гол в ворота «Реала» стал первым для Смолова в составе «Сельты». Он выступает за испанскую команду на правах аренды до конца сезона.

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