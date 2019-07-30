"Спасибо, брат". "Спартак" тепло попрощался с Фернанду

"Спартак" тепло объявил об уходе полузащитника Фернанду. Ранее сообщалось, что красно-белые и"Бейцзин Гоань" согласовали условия перехода 27-летнего игрока.
– Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин. "Спартак" и "Бэйцзин Гоань" согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. 27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. Его появление в команде стало одним из определяющих факторов для завоевания долгожданного чемпионства по итогам сезона-2016/2017, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за "Спартак" 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач.
👋🏻 Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин ⠀ «Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. ⠀ 27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. Его появление в команде стало одним из определяющих факторов для завоевания долгожданного чемпионства по итогам сезона-2016/2017. ⠀ За три года @ofernando17 провел в форме «Спартака» 98 матчей и забил 12 голов, больше половины из которых — шикарными по исполнению ударами со штрафных. ⠀ ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. ⠀ Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине! #Фернандо #Спартак