"Спасибо, брат". "Спартак" тепло попрощался с Фернанду

"Спартак" тепло объявил об уходе полузащитника Фернанду. Ранее сообщалось, что красно-белые и"Бейцзин Гоань" согласовали условия перехода 27-летнего игрока.

– Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин. "Спартак" и "Бэйцзин Гоань" согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. 27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. Его появление в команде стало одним из определяющих факторов для завоевания долгожданного чемпионства по итогам сезона-2016/2017, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за "Спартак" 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач.

"Спартак" объявил об уходе Фернанду

