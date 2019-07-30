"Спартак" объявил об уходе Фернанду

"Спартак" объявил об уходе полузащитника Фернанду. Красно-белые и "Бейцзин Гоань" согласовали условия перехода 27-летнего игрока.
В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за "Спартак" 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач.
– ФК "Спартак-Москва" благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
👋🏻 Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин ⠀ "Спартак" и "Бэйцзин Гоань" согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб. ⠀ 27-летний бразилец выступал за красно-белых с лета 2016 года. Его появление в команде стало одним из определяющих факторов для завоевания долгожданного чемпионства по итогам сезона-2016/2017. ⠀ За три года @ofernando17 провел в форме "Спартака" 98 матчей и забил 12 голов, больше половины из которых – шикарными по исполнению ударами со штрафных. ⠀ ФК "Спартак-Москва" благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. ⠀ Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине! #Фернандо #Спартак