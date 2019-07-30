"Спартак" объявил об уходе Фернанду

"Спартак" объявил об уходе полузащитника Фернанду. Красно-белые и "Бейцзин Гоань" согласовали условия перехода 27-летнего игрока.

В июле 2016 года москвичи выкупили Фернанду у "Сампдории" за 12,5 миллиона евро, что стало одной из самых дорогих покупок в истории столичного клуба. За это время футболист провел за "Спартак" 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 12 мячей голов и отдал 11 голевых передач.

– ФК "Спартак-Москва" благодарит игрока за яркий след, оставленный в истории нашего клуба, и за тот позитив, который он каждый день дарил окружающим. Спасибо, Фернандо! Удачи в Пекине! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.