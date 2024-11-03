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Судейство

Сегодня, 17:08

«Спартаку» нужно обжаловать удаление в КДК, а не в ЭСК. Иначе Литвинов будет дисквалифицирован

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Спартаковец Руслан Литвинов (слева) получил красную карточку в матче с ЦСКА (2:0).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК) по итогам матча 14-го тура РПЛ с ЦСКА (2:0).

— Планируем в установленном порядке обратиться в ЭСК с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Литвинова, — сказал Зеленов.

Такое обращение ничего не даст в практическом смысле. Красно-белым нужно обжаловать удаление Руслана Литвинова в контрольно-дисциплинарном комитете РФС (КДК), а не в ЭСК. И уже КДК сделает запрос в ЭСК.

Игрок ЦСКА Виллиан Роша и&nbsp;футболист &laquo;Спартака&raquo; Срджан Бабич устроили массовую драку в&nbsp;дерби. 2&nbsp;ноября 2024 года. Виллиана Рошу избаловала ЭСК, но в драке в дерби виноват судья Сухой

Похожая ситуация была в августе этого года, когда ошибку допустили сотрудники «Факела», который направил жалобу в ЭСК. Комиссия, рассмотрев обращение воронежцев, признала ошибочным удаление Абдулы Багамаева в кубковом матче с «Зенитом» (0:3). Однако КДК все равно дисквалифицировал футболиста на одну игру.

Почему так произошло? Потому что воронежцы не выполнили необходимые процедуры. Если они, конечно, хотели добиться полного оправдания футболиста.

Вот какое пояснение тогда дал «СЭ» председатель КДК Артур Григорьянц:

— «Факел» в установленном регламентом порядке не обратился в КДК РФС с просьбой об отмене красной карточки Багамаева, а напрямую направил заявление в ЭСК. Согласно регламенту отменить красную карточку имеет право только КДК РФС на основании заключения ЭСК. Но по регламенту запрос для дачи заключения в ЭСК направляет КДК по заявлению клуба.

Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 0 : 2
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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П
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Зенит

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 5 1 0
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