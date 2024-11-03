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Сегодня, 16:59

Семшов: «В дерби «Крылья» должны были действовать иначе и показать, что они не первый год играют в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Акрона» над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Наверное, все разговоры не лучшим образом отражаются на «Крыльях». Игра им не удалась. Практически ничего не было создано впереди, за исключением нескольких моментов во втором тайме. Хотя в дерби «Крылья» должны были действовать иначе и показать, что они не первый год играют в РПЛ. «Акрон» выиграл по делу. Он создал достаточное количество моментов. Ошибки в обороне «Крыльев» — их дело и просто немастерство защитников. Но «Акрон» полноправно довел дело до победы. Хотя «Крылья» могли вернуться в игру, забив одиннадцатиметровый», — сказал Семшов «СЭ».

«Акрон» прервал пятиматчевую серию без побед во всех турнирах и с 16 очками поднялся на восьмое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» (12) располагаются на 10-й позиции. Клуб из Самары потерпел третье поражение кряду.

Игорь Семшов
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 0 : 2
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Алексей Батраков

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 8
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 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Руслан Литвинов

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