В «Факеле» заявили о подготовке к матчу в штатном режиме, несмотря на новости об авиационной опасности в регионе

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переносе матча 14-го тура РПЛ против «Химок».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об авиационной опасности в регионе.

«Все в порядке. Все идет по плану. Команда готовится к игре в штатном режиме», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Матч 14-го тура РПЛ между «Факелом» и «Химками» начнемся 3 ноября в 17:30.