«Спартак» — «Зенит»: Луис Энрике открыл счет в матче

«Зенит» открыл счет в матче со «Спартаком» за первое место в Winline Зимнем кубке РПЛ — 1:0.

Гол на 16-й минуте забил Луис Энрике. Результативной передачей отметился Густаво Мантуан.