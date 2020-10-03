«Спартак» — «Зенит»: составы команд. Маслов сыграет с первых минут
17:51
Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ. С первых минут на поле появится защитник Павел Маслов, отбывший дисквалификацию.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Урунов, Понсе, Ларссон.
Запасные — Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Барриос, Дзюба, Малком.
Запасные — Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Сутормин, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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