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«Спартак» — «Зенит»: составы команд. Маслов сыграет с первых минут

17:51
Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матч &quot;Зенит&quot; - &quot;Спартак&quot;. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Стали известны составы «Спартака» и «Зенита» на матч 10-го тура Тинькофф-РПЛ. С первых минут на поле появится защитник Павел Маслов, отбывший дисквалификацию.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Урунов, Понсе, Ларссон.

Запасные — Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Оганесян, Шильцов, Соболев.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Дуглас, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Барриос, Дзюба, Малком.

Запасные — Васютин, Одоевский, Терентьев, Круговой, Прохин, Сутормин, Мусаев, Азмун, Ригони, Шамкин.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Спартак» — «Зенит»

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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