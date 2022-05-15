«Краснодар» — ЦСКА: Акинфеев в стартовом составе на матч 29-го тура

«Краснодар» сыграет с ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Стежко, Исаенко, Пивоваров, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Обляков, Мухин, Тарба, Карраскаль, Заболотный, Ушаков, Эджуке.

Акинфеев вернулся в состав московской команды после пропуска предыдущего матча против «Сочи» (0:1) из-за повреждения. Также за ЦСКА в игре против «Краснодара» дебютирует полузащитник Заур Тарба.

Матч начнется в 19:00 по московскому времени.