Фанаты «Спартака» встретили Соболева перед матчем с «Зенитом»: «Зачем ты приехал?»

Болельщики «Спартака» встретили нападающего «Зенита» Александра Соболева после выхода из клубного автобуса перед матчем 21-го тура РПЛ.

«Зачем ты приехал», — прокричали фанаты красно-белых Соболеву после выхода из автобуса.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. С того момента 28-летний нападающий провел за сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Игра между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».