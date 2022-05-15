«Зенит» ушел от поражения в матче со «Спартаком» благодаря голу Мостового с пенальти в концовке

«Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

На 49-й минуте счет открыл форвард красно-белых Александр Соболев. На 90+3-й минуте полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой спас свою команду от поражения, реализовав пенальти.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, «Спартак» сыграет на выезде с «Химками», а «Зенит» в гостях встретится с «Нижним Новгородом». Оба матча начнутся в одно время — в 17.00 (мск).