Ринат Билялетдинов: «Если «Уфа» обыграет «Рубин», нас ждет расширение лиги»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча заключительного 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Уфа».

«Преимущество будет на стороне «Рубина». Во-первых, казанцы сыграют дома. Во-вторых, команда иногда может выдать сильный матч. Да, после таких игр «Рубин» обычно проваливается и не успевает восстановиться не сколько физически, сколько психологически. В матче с «Уралом» в какой-то степени поберегли себя, как бы парадоксально это не звучало. Да, не получилось, но они знают, что у них есть последний матч, который может помочь им избежать даже зоны стыков», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Также экс-тренер «Рубина» считает, что если «Уфа» обыграет «Рубин», то будет расширение лиги до 18 команд.

«У «Уфы» не выстроена игра. Есть самоотдача, но голов системных нет. Да, есть Агаларов, который использует свои шансы. Они бьются, стараются, делают какие-то хрестоматийные вещи, и удача им вроде иногда улыбается, но этого будет недостаточно в матче с «Рубином». Казанцы как минимум не проиграют. Ничья оставляет команду в зоне стыков. Но если вдруг «Уфа» выиграет, а один шанс из ста есть, тогда, мне кажется, нас ждет расширение лиги, чтобы две республиканские команды остались в РПЛ», — добавил Билялетдинов.

Матч 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Уфа» состоится 21-го мая в Казани.

Перед заключительным туром «Уфа» с 27-ю очками идет на предпоследнем, 15-м месте. «Рубин» находится на 14-й позиции (29 очков).