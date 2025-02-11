«Локомотив» опубликовал финансовую отчетность за 2024 год — клуб заработал 7,2 миллиарда рублей

«Локомотив» показал финансовую отчетность за 2024 год.

За указанный период железнодорожники заработали 7,219 миллиарда рублей, включая доходы от спонсоров, продажи билетов, атрибутики, прав на трансляции и призовых на турниры. Рост по сравнению с 2023 годом составил 241 миллион рублей.

За 2024 год «Локомотив» потратил 7,612 миллиарда рублей — на 1,119 миллиарда больше, чем в 2023-м. 58 процентов от этой суммы ушли на зарплату игроков, тренеров и персонала. Остальные 42 процента — расходы на академию и молодежные команды, затраты на оборудование и медтехнику, а также инвестиции в стадион.

«Локомотив» впервые за семь лет заработал на трансферах больше, чем потратил, — 1,439 миллиарда рублей против 1,085 миллиарда.