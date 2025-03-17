Газзаев о дубле Мартинса в ворота «Зенита»: «Показал себя в атаке с самой лучшей стороны»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура против «Зенита» (2:1). Люксембуржец оформил дубль, отличившись на 45+2-й и 90-й минутах.

— Как вам Кристофер Мартинс?

— Он отлично сыграл. Во-первых, проделал огромный объем работы, чем сильно помог команде. Ну и во-вторых, конечно, показал себя в атаке с самой лучшей стороны. Безусловно, это лучший игрок матча.

— Его первый гол — результат ошибки Латышонка?

— Думаю, в том эпизоде Евгений мог и должен был выручать. Да, у Мартинса получился хороший удар, но мне кажется, голкипер «Зенита» мог сыграть лучше, — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

(Денис Сафронов)