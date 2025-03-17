Газзаев о матче «Спартака» с «Зенитом»: «Это был футбол по-настоящему европейского уровня»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

«Я получил от игры огромнейшее удовольствие! Обе команды бились за результат. Все игроки показывали рвение и желание победить, каждый был мобилизован, за счет чего мы и увидели отличный матч. Это был футбол по-настоящему европейского уровня, и хочется, чтобы такие игры мы видели чаще. «Спартак» выглядел лучше, поэтому его победу можно назвать заслуженной», — сказал Газзаев «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям. Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Полностью интервью Валерия Газзаева читайте на сайте «СЭ».

(Денис Сафронов)