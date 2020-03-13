«Спартак» закрыл тренировку от прессы по причине угрозы коронавируса

Сегодня утром в Тушино «Спартак» провел последнюю тренировку перед вылетом на матч 22-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Оренбургом».

Изначально занятие должно было пройти в открытом для прессы режиме, но перед началом занятия было принято решение сделать ее закрытой в том числе в связи с мерами, которые клуб предпринимает, чтобы оградиться из-за текущей ситуации.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом в Москве до 10 апреля введен запрет на проведение на территории города спортивно-массовых мероприятий с числом участников более 5000 человек. (Елена Григорьевская)