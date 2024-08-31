«Спартак» не пропустил в пяти матчах чемпионата России подряд первые с 1998 года

«Спартак» на своем поле обыграл «Рубин» (1:0) в матче 7-го тура РПЛ.

На 63-й минуте красно-белые остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Роман Зобнин. Через 11 минут единственный гол с пенальти забил Эсекиэль Барко.

«Спартак» сыграл на ноль в пятом матче РПЛ кряду. Это лучшая серия красно-белых в чемпионатах России с 1998 года, когда московская команда не пропускала в семи матчах подряд, сообщает Opta Sports.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.