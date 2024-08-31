Абена считает возможным чемпионство «Спартака»

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Защитник «Спартака» Миенти Абена в разговоре с «СЭ» подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Рубина» (1:0).

— Отличный матч!

— Да.

— Как вам здесь?

— Фантастика! Мне очень нравится.

— Возможно ли стать чемпионами?

— Почему нет! — сказал Абена.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».