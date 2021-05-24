«Спартак» возглавил обладатель девяти трофеев

За 15 лет тренерской карьеры новый наставник «Спартака» Руй Витория работал с пятью командами. И если лучшее, чего он добился с «Фатимой» — первое место в третьем португальской дивизионе, то «Виторию», «Бенфику» и «Аль-Наср» приводил к трофеям.

Сейчас в активе 51-летнего тренера есть по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Португалии, а также звание обладателя Кубка португальской лиги, золото Саудовской Аравии и Суперкубок этой страны.

Тренерская карьера Руя Витории:

Клуб Сезоны И В Н П % побед Титулы Фатима 2006-2010 71 19 25 27 27,76 - Пасуш де Феррейра 2010-2011 42 17 13 12 40,48 - Гимарайнш 2011-2015 153 60 32 61 39,22 Кубок Бенфика 2015-2019 183 125 27 31 68,31 Чемпионат (2), Суперкубок (2), Кубок, Кубок лиги Аль-Наср 2019-2020 86 53 16 17 61,63 Чемпионат, Суперкубок Итого 535 274 113 148 51,21

(Кирилл Бурдаков)