«Спартак» возглавил обладатель девяти трофеев
За 15 лет тренерской карьеры новый наставник «Спартака» Руй Витория работал с пятью командами. И если лучшее, чего он добился с «Фатимой» — первое место в третьем португальской дивизионе, то «Виторию», «Бенфику» и «Аль-Наср» приводил к трофеям.
Сейчас в активе 51-летнего тренера есть по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Португалии, а также звание обладателя Кубка португальской лиги, золото Саудовской Аравии и Суперкубок этой страны.
Тренерская карьера Руя Витории:
|
Клуб
|
Сезоны
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
% побед
|
Титулы
|
Фатима
|
2006-2010
|
71
|
19
|
25
|
27
|
27,76
|
-
|
Пасуш де Феррейра
|
2010-2011
|
42
|
17
|
13
|
12
|
40,48
|
-
|
Гимарайнш
|
2011-2015
|
153
|
60
|
32
|
61
|
39,22
|
Кубок
|
Бенфика
|
2015-2019
|
183
|
125
|
27
|
31
|
68,31
|
Чемпионат (2), Суперкубок (2), Кубок, Кубок лиги
|
Аль-Наср
|
2019-2020
|
86
|
53
|
16
|
17
|
61,63
|
Чемпионат, Суперкубок
|
Итого
|
|
535
|
274
|
113
|
148
|
51,21
|
(Кирилл Бурдаков)
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