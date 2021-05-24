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«Спартак» возглавил обладатель девяти трофеев

20:05
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За 15 лет тренерской карьеры новый наставник «Спартака» Руй Витория работал с пятью командами. И если лучшее, чего он добился с «Фатимой» — первое место в третьем португальской дивизионе, то «Виторию», «Бенфику» и «Аль-Наср» приводил к трофеям.

Сейчас в активе 51-летнего тренера есть по две победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Португалии, а также звание обладателя Кубка португальской лиги, золото Саудовской Аравии и Суперкубок этой страны.

Тренерская карьера Руя Витории:

Клуб

Сезоны

И

В

Н

П

% побед

Титулы

Фатима

2006-2010

71

19

25

27

27,76

-

Пасуш де Феррейра

2010-2011

42

17

13

12

40,48

-

Гимарайнш

2011-2015

153

60

32

61

39,22

Кубок

Бенфика

2015-2019

183

125

27

31

68,31

Чемпионат (2), Суперкубок (2), Кубок, Кубок лиги

Аль-Наср

2019-2020

86

53

16

17

61,63

Чемпионат, Суперкубок

Итого

535

274

113

148

51,21

(Кирилл Бурдаков)

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