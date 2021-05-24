Миранчук назвал болельщиков «Аталанты» лучшими. Фанаты «Локо» остались недовольны
Болельщики «Локомотива» остались недовольны тем, что бывший игрок «Локо» Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», назвал болельщиков бергамского клуба лучшими в мире.
«Лучшая команда. Лучшие фанаты. Это был классный сезон! История продолжается», — написал ранее россиянин в Instagram.
Болельщики «Локомотива» оставили несколько недовольных комментариев.
y___shemonaeva: «Лучшие фанаты — это «Локомотив».
d.j.e.m.s: «А «Локо» не best team?»
antonyurin81: «С бронзой! Но все-таки лучшие болельщики не в Бергамо... Надеюсь, что помнишь, где».
На комментарий одного из пользователей Миранчук ответил лично.
Kvassel13: «Быстро ты, Алешка, забыл, где лучшие болельщики».
Алексей Миранчук: «А кто сказал, что забыл? Они всегда ими будут!»
25-летний россиянин сыграл 31 матч за клуб из Бергамо во всех турнирах и набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас». Он провел на поле 817 минут, играя в среднем по 26 минут за матч.
В серии А Миранчук забил 4 гола и отдал 2 паса в 25 матчах. Также на его счету 2 гола в 3 играх Кубка Италии и 1 мяч в 3 матчах Лиги чемпионов.
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