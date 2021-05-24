Миранчук назвал болельщиков «Аталанты» лучшими. Фанаты «Локо» остались недовольны

Болельщики «Локомотива» остались недовольны тем, что бывший игрок «Локо» Алексей Миранчук, выступающий за «Аталанту», назвал болельщиков бергамского клуба лучшими в мире.

«Лучшая команда. Лучшие фанаты. Это был классный сезон! История продолжается», — написал ранее россиянин в Instagram.

Болельщики «Локомотива» оставили несколько недовольных комментариев.

y___shemonaeva: «Лучшие фанаты — это «Локомотив».

d.j.e.m.s: «А «Локо» не best team?»

antonyurin81: «С бронзой! Но все-таки лучшие болельщики не в Бергамо... Надеюсь, что помнишь, где».

На комментарий одного из пользователей Миранчук ответил лично.

Kvassel13: «Быстро ты, Алешка, забыл, где лучшие болельщики».

Алексей Миранчук: «А кто сказал, что забыл? Они всегда ими будут!»

Instagram Алексея Миранчука.

25-летний россиянин сыграл 31 матч за клуб из Бергамо во всех турнирах и набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас». Он провел на поле 817 минут, играя в среднем по 26 минут за матч.

В серии А Миранчук забил 4 гола и отдал 2 паса в 25 матчах. Также на его счету 2 гола в 3 играх Кубка Италии и 1 мяч в 3 матчах Лиги чемпионов.